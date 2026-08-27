Mandi News: मंडी-पठानकोट एनएच कोटरोपी के पास चट्टान गिरने से फिर बंद

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सुरक्षा दीवार लगाने के कार्य पर अस्थायी रोकसात घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए खुला मार्गसंवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर चमड़ा मोड़ कोटरोपी के पास बुधवार को पहाड़ी की खोदाई के दौरान बड़ी चट्टान सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। ब्रेकर मशीन से चट्टान हटाने के बाद करीब सात घंटे की मशक्कत से शाम पांच बजे छोटे वाहनों के लिए मार्ग बहाल कर दिया गया, जबकि बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक जारी रही।साइट इंजीनियर अंकित कुमार गिल ने बताया कि पहाड़ी काटकर ऊपर की तरफ नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए दो मशीनें लगाई गई हैं और रात में भी काम जारी रहेगा। मौसम अनुकूल रहने पर वीरवार को बड़े वाहनों के लिए भी हाईवे बहाल करने की योजना है।नीचे सुरक्षा दीवार और बैड बनाने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। नए ट्रैक से यातायात बहाल होने के बाद यह निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हाईवे प्रबंधन ने फिलहाल सड़क बहाली को प्राथमिकता दी है।एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि चमड़ा मोड़ के पास सड़क धंसने के कारण सुरक्षा को देखते हुए यातायात संबंधी निर्णय लिए गए हैं। पहाड़ी से चट्टानों के खिसकने के खतरे को देखते हुए इंजीनियर मौके की निगरानी कर रहे हैं।एडवाइजरी तोड़ने वालों पर कार्रवाईबड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक के बावजूद कुछ वाहन चालकों की ओर से मार्ग पार करने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने बैरिकेड हटाकर मार्ग पार करने और प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चालान किए जाएंगे। इनमें निजी बसों के साथ परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं।