Mandi News: जिले में अभी 32 सड़कें बंद, गोहर में 40 ट्रांसफार्मर प्रभावित
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में भारी बारिश के चलते जनसुविधाएं प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण जिले में अभी 32 सड़कें बंद हैं। इनमें सराज उपमंडल की 27, सुंदरनगर की एक, थलौट की एक और सरकाघाट की तीन सड़कें शामिल हैं। बंद सड़कों में 31 ग्रामीण सड़कें और एक एमडीआर सड़क शामिल है। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर फिलहाल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है।
वहीं, गोहर क्षेत्र में बिजली के 40 डीटीआर (ट्रांसफार्मर) प्रभावित हुए हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि बंद सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
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मंडी। जिले में भारी बारिश के चलते जनसुविधाएं प्रभावित हुई हैं। बारिश के कारण जिले में अभी 32 सड़कें बंद हैं। इनमें सराज उपमंडल की 27, सुंदरनगर की एक, थलौट की एक और सरकाघाट की तीन सड़कें शामिल हैं। बंद सड़कों में 31 ग्रामीण सड़कें और एक एमडीआर सड़क शामिल है। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर फिलहाल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है।
वहीं, गोहर क्षेत्र में बिजली के 40 डीटीआर (ट्रांसफार्मर) प्रभावित हुए हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि बंद सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
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