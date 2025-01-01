Mandi News: सराज की 32 पंचायतों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

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संवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। गांधी जयंती पर शुक्रवार को सराज विकास खंड की पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का संकल्प लिया गया। विकास खंड की 36 में से 32 पंचायतों में कोरम पूरा हुआ। ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही।जंजैहली पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में विकास खंड अधिकारी बलदेव ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को नशे के खिलाफ एकजुट रहने की शपथ दिलाई। पंचायत प्रधान लायक राम ने बताया कि ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर नशे के सेवन पर रोक लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के निर्धारित दायरे में तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने तथा अवैध भांग की खेती न करने का भी संकल्प लिया गया। विकास खंड अधिकारी बलदेव सिंह ने बताया कि चिऊणी पंचायत की तर्ज पर सराज की अन्य 31 पंचायतों में भी नशे के खिलाफ ठोस प्रस्ताव पारित किए गए।....चार पंचायतों में कोरम पूरा न होने से अटके प्रस्तावविकास खंड सराज की चार पंचायतों छतरी, झरेड़, खबलेच और थाना में कोरम पूरा नहीं हो पाया। छतरी पंचायत की प्रधान रिंकी शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण इन पंचायतों में कोई भी विकास या प्रशासनिक प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए।