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मनाली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चखा पहाड़ का देसी स्वाद, रात में गुच्छी-लाल चावल तो सुबह कुट्टू के पराठे

Wed, 07 Oct 2026 07:45 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली/नग्गर (कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली/नग्गर (कुल्लू)। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 07:45 PM IST
सार

रात के भोजन में जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छी की सब्जी, लाल चावल और राजमा परोसे गए। बुधवार सुबह नाश्ते में कुट्टू के आटे के परांठे के साथ काउनी, ओघला और बेसा से तैयार सूप शामिल रहा।

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Manali: President Droupadi Murmu savors authentic mountain flavors, Gucchi and red rice for dinner
माता हिडिंबा मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सहित अन्य। - फोटो : संवाद

विस्तार
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली प्रवास के दौरान उन्हें हिमाचली संस्कृति, परंपरा और स्थानीय खानपान की विशेष झलक देखने को मिली। प्रशासन ने राष्ट्रपति के लिए कुल्लू घाटी के पारंपरिक व्यंजनों से सजा विशेष मेन्यू तैयार किया था। मंगलवार रात के भोजन में जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छी की सब्जी, लाल चावल और राजमा परोसे गए। बुधवार सुबह नाश्ते में कुट्टू के आटे के परांठे के साथ काउनी, ओघला और बेसा से तैयार सूप शामिल रहा। दोपहर के भोजन में बाथू की खीर, कच्चे पपीते और खुमानी का मीठा परोसा गया। इसके अलावा तोरी, भिंडी, गुच्छी और रागी का सूप तथा कद्दू आंवले की सब्जी भी मेन्यू का हिस्सा रही। इस पहल के माध्यम से प्रशासन ने कुल्लू की पारंपरिक खानपान संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया।

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