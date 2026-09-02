Kullu News: दुकान में आग के मामले में युवक गिरफ्तार

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कुल्लू। शहर में कपड़ों की दुकान में आग लगने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। 27 अगस्त की रात हुई इस घटना में दुकान का लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया था। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दुकान संचालिका हिमानी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि दुकान के सामने स्थित टैटू शॉप के सीसीटीवी कैमरों में आग लगने के समय एक व्यक्ति दुकान के पीछे की ओर जाता दिखाई दिया था। शिकायतकर्ता ने फुटेज में दिखाई दे रहे व्यक्ति पर संदेह जताया था। पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितिन निवासी सिधवां, बंजार को गिरफ्तार किया है। पुलिस आग लगने के कारणों और घटना में युवक की भूमिका को लेकर जांच कर रही है।