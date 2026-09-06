Kullu News: सरकार के खिलाफ उदयपुर में भाजपा निकाली रैली
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:12 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
........................
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में रविवार को उदयपुर में प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा ने रोष रैली निकाली। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, जनविरोधी फैसलों, विकास कार्यों में कथित अनदेखी और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज करवाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए।
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से लोगों में निराशा बढ़ रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष रिगजिन हायरपा, जवाहर शर्मा समेत जिला और मंडल भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
........................
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में रविवार को उदयपुर में प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा ने रोष रैली निकाली। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, जनविरोधी फैसलों, विकास कार्यों में कथित अनदेखी और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज करवाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए।
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से लोगों में निराशा बढ़ रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष रिगजिन हायरपा, जवाहर शर्मा समेत जिला और मंडल भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन