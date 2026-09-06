Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:56 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:56 PM IST
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बैठक : बहुउद्देश्यीय भवन कुल्लू में दिशा की बैठक की अध्यक्षता मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना राणौत पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगी।
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बैठक : एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की मासिक बैठक ढालपुर में पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगी।
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प्रदर्शनी : जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र कुल्लू में पुस्तक प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से सजेगी।
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काम की बात
परिवहन -उपमंडल बंजार के एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समयसारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अशोक और रात 9:30 बजे से डॉ. सम्राट चटर्जी सेवाएं देंगे।
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ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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बैठक : एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की मासिक बैठक ढालपुर में पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगी।
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प्रदर्शनी : जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र कुल्लू में पुस्तक प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से सजेगी।
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काम की बात
परिवहन -उपमंडल बंजार के एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समयसारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।
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क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अशोक और रात 9:30 बजे से डॉ. सम्राट चटर्जी सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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