Kullu News: गोल्डन ईगल ने परमार को हराकर जीती क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी

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केलांग (लहौल-स्पीति)। जिले के ऐतिहासिक आजोग मैदान में आयोजित इनविंसिबल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी-2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को गोल्डन ईगल और परमार टीम के बीच खेला गया।रोमांचक मुकाबले में गोल्डन ईगल ने परमार को सात विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी परमार की टीम निर्धारित 15 ओवर में 10 विकेट खोकर 58 रन ही बना सकी। गोल्डन ईगल की ओर से बृजेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के आगे परमार की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी।लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोल्डन ईगल की टीम ने 13 ओवर में सात विकेट गंवाकर 59 रन बना लिए। टीम ने तीन विकेट शेष रहते जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। जीत के साथ गोल्डन ईगल ने इनविंसिबल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2026 पर कब्जा किया। संवाद