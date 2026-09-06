Kullu News: भाजपा ने संगठन को मजबूत बनाने पर की चर्चा

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इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सेवा और राष्ट्रहित के संकल्प को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सेवा और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का आग्रह किया। संवाद

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। भाजपा मंडल उदयपुर की ओर से रविवार को सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने भी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में जिला लाहौल-स्पीति के पदाधिकारियों, उदयपुर मंडल के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।