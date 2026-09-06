Kullu News: होटल के कमरे में मृत मिला युवक, वृृद्ध महिला की सीढि़यों से गिरकर मौत
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
कुल्लू। जिले में चार अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के एक निजी होटल में रुके एक युवक की मौत हो गई है। होटल में शंकर (26) निवासी बजौरा ठहरा हुआ था।
रविवार सुबह जब कमरा नहीं खोला तो शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में बेसुध युवक को कुल्लू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मनाली में काम करता है। युवक की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने पर होगा।
उधर, दूसरा मामला मणिकर्ण गुरुद्वारा में सामने आया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव सिंह (61) अचेत अवस्था में मिला। उसे उपचार के लिए जरी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बलदेव सिंह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। परिवार को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
विज्ञापन
वहीं, मनाली थाना के तहत सोयल में पहाड़ी से गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक भगत राम नेपाल का रहने वाला है। पुलिस थाना बंजार के तहत निर्मू देवी (75) निवासी बंजार सीढ़ियों से गिरने के बाद घायल हो गईं। उपचार के दौरान निर्मू देवी ने एम्स बिलासपुर में दम तोड़ दिया। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने कहा कि पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है।
विज्ञापन
रविवार सुबह जब कमरा नहीं खोला तो शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में बेसुध युवक को कुल्लू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मनाली में काम करता है। युवक की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने पर होगा।
विज्ञापन
उधर, दूसरा मामला मणिकर्ण गुरुद्वारा में सामने आया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव सिंह (61) अचेत अवस्था में मिला। उसे उपचार के लिए जरी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बलदेव सिंह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। परिवार को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
विज्ञापन
वहीं, मनाली थाना के तहत सोयल में पहाड़ी से गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक भगत राम नेपाल का रहने वाला है। पुलिस थाना बंजार के तहत निर्मू देवी (75) निवासी बंजार सीढ़ियों से गिरने के बाद घायल हो गईं। उपचार के दौरान निर्मू देवी ने एम्स बिलासपुर में दम तोड़ दिया। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने कहा कि पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है।