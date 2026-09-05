Kullu News: सैंज बाजार-सियारनू देवता मंदिर मार्ग पर क्रेटवॉल का कार्य शुरू

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पांच-छह महीने से इस मार्ग पर बसों की आवाजाही भी हो रही थी लेकिन मार्ग संकरा होने के कारण यहां हादसा होने का डर बना हुआ है। अब सड़क के किनारे क्रेटवॉल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे मार्ग पर सफर सुरक्षित हो सकेगा। क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग को ठीक करने के लिए विभाग और परियोजना प्रबंधन से मांग की थी।अब लोक निर्माण विभाग ने क्रेटवॉल लगानी शुरू कर दी है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को जल्द समस्या से राहत मिलेगी और सुरक्षित सफर होगा। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता मेघ सिंह ने बताया कि विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। करीब 15 दिनों में डंगा लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। संवाद