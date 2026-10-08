Kullu News: किशोरों को नशे से दूर रखने के उपाय बताए

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट लाहौल-स्पीति की ओर से वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाहलमा में बाल अधिकारों को लेकर एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं के अलावा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. हीरा नंद ने की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाहलमा की चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकिता ने किशोरावस्था में बच्चों को नशे से दूर रखने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने नशे के दुष्प्रभाव, नशे की पहचान के लक्षण और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. हीरा नंद ने बताया कि हर बच्चे को चार प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करना कानूनी अधिकार है। इस दौरान उन्होंने स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और बाल सेवा योजना के बारे में भी जानकारी दी।