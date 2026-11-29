विज्ञापन



बीआरओ के 94 आरसीसी के ऑफिसर कमांडिंग मेजर पारस कोचर ने बताया कि पुर्थी से बंबल तक सड़क पर टारिंग का कार्य 108 आरसीसी की ओर से पूरा किया गया है। करीब 10 किलोमीटर लंबे सिंगल मार्ग को पक्का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर तारकोल बिछने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और उनका सफर पहले से अधिक आरामदायक होगा। संवाद

विज्ञापन

कुल्लू। पांगी क्षेत्र के लोगों का सफर अब पहले से सुगम और आरामदायक होगा। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने एसकेटीटी मार्ग पर पुर्थी से बंबल तक करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर टारिंग का कार्य पूरा कर लिया है। लंबे समय से कच्ची सड़क पर सफर करने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सड़क पक्की होने से वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी।