विज्ञापन

.......................संवाद न्यूज एजेंसीमनाली। नगर परिषद मनाली की छह पार्किंगों को ठेके पर देने की प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने पार्किंगों के आरक्षित मूल्य निर्धारण में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। नगर परिषद ने 27 नवंबर को छह पार्किंगों की नीलामी करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन मूल्य निर्धारण में विसंगतियों को लेकर शिकायत सामने आने के बाद प्रक्रिया तीन दिसंबर तक टाल दी गई है।गौतम ठाकुर ने कहा कि मालरोड पर अग्निशमन विभाग के समीप चार मंजिला पार्किंग बनाई गई है। इसमें करीब 160 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है, लेकिन इसका वार्षिक आरक्षित मूल्य मात्र 18 लाख रुपये रखा गया है। एक अन्य छोटी पार्किंग की क्षमता महज 20 से 22 वाहनों की है और इसका वार्षिक आरक्षित मूल्य 10.99 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों पार्किंगों की क्षमता में भारी अंतर होने के बावजूद उनके आरक्षित मूल्यों में इतना कम अंतर किस आधार पर रखा गया है।उन्होंने कहा कि वार्ड छह के नागरिकों को कम दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी सुविधा नगर परिषद के अन्य वार्डों के लोगों को भी मिलनी चाहिए। नगर परिषद का दायित्व सरकारी राजस्व की रक्षा करना है। उन्होंने सभी छह पार्किंगों का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाने और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संवाद