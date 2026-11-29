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.....आस्था : महाराजा घाटी के आराध्य देवता हुरंग काली नारायण 11 दिनों के हारियान क्षेत्र के दौरे के दौरान चरमाली से बुआई गांव अपराह्न 2 बजे पहुंचेंगे।....समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फोजल के वार्षिक समारोह में विधायक भुवनेश्वर गौड़ मेधावियों को अपराह्न 2:30 बजे सम्मानित करेंगी।....शिविर: रिवर राफ्टिंग केंद्र पिरड़ी में एनएसएस के स्वयंसेवियों को नदी के रास्ते बचाव कार्य का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।...काम की बातपरिवहन : संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क पर टारिंग से पहले गटका बिछाने का कार्य जारी है। ऐसे में बंबल से फिडरू तक वाहनों की आवाजाही आंशिक तौर पर प्रभावित होती रहेगी।.....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. श्रृष्टि राणा और रात 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर सेवाएं देंगी।....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 106) डॉ. अदिति, डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकत्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर, डॉ. रोहित वर्माहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।