Kullu News: खट्टे मीठे सेब ने लगाई गोल्डन छलांग
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:14 PM IST
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खराहल (कुल्लू)। जिले की सब्जी मंडियों में खट्टे मीठे गोल्डन सेब को इस बार बेहतर दाम मिल रहे हैं। सुपर क्लास गोल्डन सेब के भाव में तेजी आई है। दो दिन पहले विभिन्न मंडियों में 65 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा गोल्डन सेब मंगलवार को भुंतर सब्जी मंडी में 90 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिका। बेहतर दाम मिलने से बागवानों के चेहरों पर रौनक छा गई है।
घाटी के बागवान अमित ठाकुर, अनूप राम, चमन, अनिश भंडारी, कैलाश ठाकुर और प्रताप पठानिया ने कहा कि स्थानीय मंडियों में गोल्डन सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। ए-श्रेणी का गोल्डन सेब 70 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। मंडियों में सेब की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय हो रही है।
फलोत्पादक मंडल कुल्लू के प्रधान प्रेम शर्मा ने कहा कि इस बार स्थानीय मंडियों में गोल्डन सेब के बागवानों को बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। मंगलवार को भुंतर सब्जी मंडी में गोल्डन सेब की 90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बोली लगी। एपीएमसी सचिव अक्षित ने कहा कि जिले की अन्य मंडियों में भी गोल्डन सेब के अच्छे दाम बागवानों को मिल रहे हैं।
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गोल्डन सेब का स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसमें रस अन्य सेब से अधिक होता है। जूस निकालने के लिए फल बेहतर होता है। इसको बगीचों में बागवान पॉलिनेशन के लिए लगाते हैं।
-राज कुमार, उपनिदेशक बागवानी विभाग
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घाटी के बागवान अमित ठाकुर, अनूप राम, चमन, अनिश भंडारी, कैलाश ठाकुर और प्रताप पठानिया ने कहा कि स्थानीय मंडियों में गोल्डन सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। ए-श्रेणी का गोल्डन सेब 70 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। मंडियों में सेब की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय हो रही है।
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फलोत्पादक मंडल कुल्लू के प्रधान प्रेम शर्मा ने कहा कि इस बार स्थानीय मंडियों में गोल्डन सेब के बागवानों को बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। मंगलवार को भुंतर सब्जी मंडी में गोल्डन सेब की 90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बोली लगी। एपीएमसी सचिव अक्षित ने कहा कि जिले की अन्य मंडियों में भी गोल्डन सेब के अच्छे दाम बागवानों को मिल रहे हैं।
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गोल्डन सेब का स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसमें रस अन्य सेब से अधिक होता है। जूस निकालने के लिए फल बेहतर होता है। इसको बगीचों में बागवान पॉलिनेशन के लिए लगाते हैं।
-राज कुमार, उपनिदेशक बागवानी विभाग
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