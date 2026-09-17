Kullu News: शियाह ने कबड्डी और वॉलीबाल में मारी बाजी

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कबड्डी के फाइनल मुकाबले में शाट स्कूल विजेता रहा। फाइनल में दियार और शाट की टीमें आमने-सामने थीं, जिसमें शाट ने जीत दर्ज की। वहीं, खो-खो के फाइनल मुकाबले में थरास ने सचाणी को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में शियाह स्कूल विजेता रहा। फाइनल में भुंतर और शियाह की टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें शियाह की टीम ने जीत हासिल की। बैडमिंटन में जरी ने विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि शियाह स्कूल उपविजेता रहा। मार्चपास्ट प्रतियोगिता में छैंऊर ने प्रथम स्थान हासिल किया।

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भुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में आयोजित तीन दिवसीय अंडर-19 छात्र वर्ग की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह में बरशैणी वार्ड के जिला परिषद सदस्य प्रवीण ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक पहनाकर सम्मानित किया। 15 से 17 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में जोन के विभिन्न विद्यालयों के मेधावी खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में 25 स्कूलों में चार निजी विद्यालय भी शामिल रहे। इनके 383 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।