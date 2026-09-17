Kullu News: कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर

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10 से 15 सेमी ताजा बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह से दोपहर एक बजे तक बारिश और ठंड के कारण बागवान सेब, अनार और जापानी फल का तुड़ान नहीं कर पाए।सितंबर में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह है। मणिकर्ण घाटी के साथ तीर्थन घाटी स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। सुबह करीब पांच घंटे तक बर्फबारी और बारिश के बाद दोपहर में मौसम साफ हुआ और धूप खिल गई।ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के तेजी से बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा सड़क की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।