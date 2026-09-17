Kullu News: कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:06 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:06 AM IST
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सोलंगनाला/सिस्सू। पर्यटकों की पहली पसंद विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी से वादियां सफेद हो गई हैं। कुल्लू और चंद्राघाटी में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और ठंड बढ़ते ही लोगों ने स्वेटर और जैकेट निकाल लिए हैं।
10 से 15 सेमी ताजा बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह से दोपहर एक बजे तक बारिश और ठंड के कारण बागवान सेब, अनार और जापानी फल का तुड़ान नहीं कर पाए।
सितंबर में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह है। मणिकर्ण घाटी के साथ तीर्थन घाटी स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। सुबह करीब पांच घंटे तक बर्फबारी और बारिश के बाद दोपहर में मौसम साफ हुआ और धूप खिल गई।
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ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के तेजी से बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा सड़क की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।
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10 से 15 सेमी ताजा बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह से दोपहर एक बजे तक बारिश और ठंड के कारण बागवान सेब, अनार और जापानी फल का तुड़ान नहीं कर पाए।
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सितंबर में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह है। मणिकर्ण घाटी के साथ तीर्थन घाटी स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। सुबह करीब पांच घंटे तक बर्फबारी और बारिश के बाद दोपहर में मौसम साफ हुआ और धूप खिल गई।
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ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के तेजी से बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा सड़क की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।