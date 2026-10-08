Kullu News: टीकाकरण के लिए एक ही दिन तय होने से बढ़ी परेशानी

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कुल्लू अस्पताल में बच्चों को लेकर पहुंच रहे अभिभावक परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों में दो साल तक के बच्चों के लिए रोजाना टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में बच्चों का टीकाकरण सप्ताह में सिर्फ बुधवार को ही किया जा रहा है। इससे बच्चों को टीका लगवाने पहुंच रहे परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।दो साल तक के बच्चों को उम्र और पात्रता के अनुसार ओपीवी, आईपीवी, आरवीवी, एमआर, डीपीटी और बूस्टर समेत विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों को समय पर लगवाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। टीकाकरण की सुविधा सप्ताह में केवल एक दिन मिलने से परिजनों को निर्धारित समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाने में दिक्कत आ रही है। अस्पताल पहुंचे परिजनों रामलाल, राजेश कुमार, पिंकी देवी, पुनी देवी, कृष्णा आदि ने कहा कि वे कुल्लू अस्पताल में बच्चे को टीका लगवाने आए थे, लेकिन उन्हें बुधवार का हवाला देकर लौटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बताया गया कि वैक्सीन एक बच्चे को नहीं लगेगी। तीन से चार बच्चे होने पर ही वैक्सीन की वाइल को खोला जाएगा। उन्होंने मांग की है कि अस्पताल में अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों की तरह रोजाना टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सपना शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना बच्चों का टीकाकरण करने के निर्देश प्रबंधन की ओर से जारी किए गए हैं।बच्चों को कब-कब लगेगा टीकाबच्चे की उम्रलगाए जाने वाले टीके6 माहओपीवी-1, आरवीवी-1, एफआईपीवी-1 और पीसीवी-110 माहओपीवी-2 और आरवीवी-214 माहओपीवी-3, आरवीवी-3, एफआईपीवी-2 और पीसीवी-24 से 12 माहएमआर-1, एफआईपीवी-3, पीसीवी बूस्टर और जेई-116 से 24 माह ओपीवी बूस्टर, एमआर-2, डीपीटी बूस्टर-1 और जेई-2