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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Renovation of Lal Chand Prarthi Kala Kendra begins.

Kullu News: लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र की मरम्मत शुरू

Wed, 30 Sep 2026 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 PM IST
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Renovation of Lal Chand Prarthi Kala Kendra begins.
दशहरा उत्सव की तैयारी को लेकर कलाकेंद्र के मुरम्मत कार्य में जुटे कामगार।-संवाद
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ ऐतिहासिक लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र का मरम्मत कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। उत्सव के 21 दिन पहले से ही कलाकेंद्र की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें रूटीन मरम्मत कार्य के साथ जहां टूटे हुए फट्टे, छत की शीट को ठीक किया जा रहा है तो वहीं लिपाई-पोताई का कार्य भी किया जाएगा। बहरहाल, कलाकेंद्र की छत के साथ फर्श और अन्य मरम्मत कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। ऐसे में दशहरा उत्सव के दौरान कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए बेहतरीन मंच मिलेगा।
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साठ के दशक में बना था कलाकेंद्र
लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र 60 के दशक में तत्कालीन मंत्री लाल चंद प्रार्थी ने बनवाया था और इस मंच पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। दशहरा उत्सव के दौरान अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की भागीदारी कुछ वर्षों से ज्यादा बढ़ी है। इसके चलते इस कलाकेंद्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार भी देश-विदेश के कलाकार दशहरा उत्सव में प्रदर्शन करेंगे।
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इसके अलावा शहर में बिजली और पानी उपलब्ध करवाने के लिए भी विभागों ने कसरत करनी शुरू कर दी है। मैदानों को संवारने का कार्य भी पूरे युद्ध स्तर पर जारी है। तीन मैदानों को चारों तरफ से बंद कर पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे उत्सव शुरू होने तक मैदान पूरी तरह से हरे-भरे हों और धूल मिट्टी से उत्सव में आने वाले लोगों को निजात मिल सके।
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दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि उत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। कलाकेंद्र से लेकर शहर में सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रशासन और उत्सव समिति ने कमर कस ली है।
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