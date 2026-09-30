Kullu News: परिक्रमा पर निकलीं देवी लोहड़ी अच्छरी और हुरंग जोणी

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देव परिक्रमा के दौरान दोनों देवियां ढालपुर पहुंचीं। यहां कुछ समय के लिए अपने अस्थायी स्थान पर विराजमान हुईं। यहां श्रद्धालुओं और देवलुओं ने देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की। इसके बाद दोनों देवियां टकोली की ओर रवाना हो गईं।देवलु प्रेम सिंह और परवीन ठाकुर ने बताया कि परिक्रमा के दौरान देवी माता लोहड़ी अच्छरी और देवी माता हुरंग जोणी विभिन्न स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही हैं। देव परंपरा के तहत देवियों की यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति का भी प्रतीक है। परिक्रमा के दौरान देवलु पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ देवियों के साथ चल रहे हैं।