Kullu News: बिजली महादेव में काहिका उत्सव की धूम

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खराहल (कुल्लू)। बिजली महादेव के सम्मान में तीन दिवसीय काहिका उत्सव बुधवार को शुरू हो गया है। मेले में माहुटी नाग, माता भागा सिद्ध पीणी और देवता छमाणी नारायण पहुंचे। बिजली महादेव से तमाम देवी-देवताओं का भव्य मिलन देव परंपरा के अनुसार हुआ। वीरवार को देवी-देवता मेले में देव परंपरा का निर्वहन देव विधि विधान के मुताबिक करेंगे। माता भागासिद्ध बंदल गांव के लिए रवाना होंगी। छमाणी नारायण भी इसी दिन अपने देवालय लौटेंगे। बताया जाता है कि काहिका उत्सव में नड़ बहाह के समय अन्य देवी-देवता भाग नहीं लेते हैं। नड़ बदाह की रस्म अकेले बिजली महादेव ही निभाते हैं। बुधवार को मथान में देवी-देवताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर