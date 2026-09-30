Kullu News: एचपीवी संक्रमण और टीकाकरण के लाभ बताए

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निर्मला महंत ने बताया कि एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) के कुछ प्रकार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बन सकते हैं। उन्होंने 14 वर्ष की पात्र किशोरियों के लिए उपलब्ध एचपीवी टीकाकरण अभियान के बारे में बताया कि निर्धारित अभियान के तहत पात्र किशोरियों को वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।उन्होंने गार्डसिल-4 क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन के बारे में बताया कि यह एचपीवी के चार प्रमुख प्रकारों 6,11,16 और 18 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर अभिभावकों की भ्रांतियों और आशंकाओं को भी दूर किया।बैठक में टीकाकरण के बाद होने वाले सामान्य प्रभावों, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द या सूजन और हल्का बुखार के बारे में भी जानकारी दी गई। अभिभावकों ने टीकाकरण से संबंधित सवाल पूछे, जिनका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाब दिया गया। इस दौरान पात्र किशोरियों के टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की गई।