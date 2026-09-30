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Kullu News: एचपीवी संक्रमण और टीकाकरण के लाभ बताए

Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
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Explained the benefits of HPV infection and vaccination.
कुल्लू। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में एचपीवी टीकाकरण को लेकर बुधवार को विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य प्रशिक्षक निर्मला महंत ने बतौर रिसोर्स पर्सन भाग लिया। उन्होंने अभिभावकों को एचपीवी संक्रमण, वैक्सीन, पात्रता और टीकाकरण के लाभों की जानकारी दी।
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निर्मला महंत ने बताया कि एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) के कुछ प्रकार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बन सकते हैं। उन्होंने 14 वर्ष की पात्र किशोरियों के लिए उपलब्ध एचपीवी टीकाकरण अभियान के बारे में बताया कि निर्धारित अभियान के तहत पात्र किशोरियों को वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।
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उन्होंने गार्डसिल-4 क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन के बारे में बताया कि यह एचपीवी के चार प्रमुख प्रकारों 6,11,16 और 18 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर अभिभावकों की भ्रांतियों और आशंकाओं को भी दूर किया।
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बैठक में टीकाकरण के बाद होने वाले सामान्य प्रभावों, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द या सूजन और हल्का बुखार के बारे में भी जानकारी दी गई। अभिभावकों ने टीकाकरण से संबंधित सवाल पूछे, जिनका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाब दिया गया। इस दौरान पात्र किशोरियों के टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की गई।
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