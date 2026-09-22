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Kullu News: बारिश न होने से सूखीं दलहनी फसलें, उत्पादन 45 फीसदी घटा

Tue, 22 Sep 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:22 PM IST
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Pulse crops withered due to lack of rain; production dropped by 45 percent.
खराहल (कुल्लू)। जिला कुल्लू में करीब एक माह से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीफ फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। कम बारिश का सबसे अधिक असर दलहनी फसलों के उत्पादन पर पड़ा है। इस बार जिले में दलहनी फसलों के उत्पादन में करीब 45 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। पौधों पर फूल और फलियां लगने के समय पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसल सूखे की चपेट में आ गई। कई जगह फलियां विकसित होने से पहले ही सूख गईं और उनमें दाने नहीं बन पाए। इससे दलहनी फसलों के उत्पादन में कमी आई है। प्रदेश में इस बार सामान्य से करीब 18 फीसदी कम बारिश हुई है, जिसका असर विभिन्न फसलों के उत्पादन पर पड़ा है।
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मक्की की फसल भी इससे अछूती नहीं रही। कई किसानों की पछेती मक्की बारिश के अभाव में सूख गई, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जिला कुल्लू में करीब तीन हजार हेक्टेयर भूमि पर दलहनी फसलों की पैदावार होती है।
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घाटी के किसान अमित, चमन, मुनीष, राकेश, महेश और सुरेश ने बताया कि दलहनी फसलों में फूल आने के समय बारिश नहीं होने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। किसानों के अनुसार कम उत्पादन का असर अब बाजार में दालों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। बाजार में राजमाह करीब 170 रुपये, माश 130 रुपये और अन्य दालों की कीमतें भी 100 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई हैं।
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इस बार कम बरसात की वजह से दलहनी फसल के उत्पादन पर असर पड़ा हैं। इससे उत्पादन में गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम होगा । कम बारिश के चलते मक्की, राजमाह और माश की पैदावार में थोड़ी कमी आएगी।
-ऋतु गुप्ता, उपनिदेशक, कृषि विभाग कुल्लू
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