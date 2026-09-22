Kullu News: बागवान भवन को दीवार से मिला सुरक्षा कवच

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मंडल ने अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये खर्च कर दोनों भवनों और परिसर की सुरक्षा के लिए आरसीसी दीवार और वायर क्रेट का निर्माण करवाया है। इन कार्यों का उद्देश्य ब्यास के कटाव और बाढ़ से भवनों को होने वाले संभावित नुकसान को रोकना है। मंडल के प्रधान प्रेम शर्मा ने कहा कि बागवान भवन संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से मंडल की विभिन्न गतिविधियों और बागवान हित से जुड़े कार्यों का संचालन किया जाता है।बाढ़ के बाद भवनों की सुरक्षा को लेकर मंडल ने गंभीरता से कदम उठाए और अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये की राशि खर्च कर सुरक्षा कार्य करवाए। प्रेम शर्मा ने कहा कि ब्यास के कटाव और भविष्य में संभावित प्राकृतिक आपदा से भवनों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों की जरूरत है। इस संबंध में मंडल की ओर से सरकार से भी सहयोग का आग्रह किया गया है। बागवान भवन और पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुरक्षित रखना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स ंवाद