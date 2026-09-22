Kullu News: बागवान भवन को दीवार से मिला सुरक्षा कवच
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:17 PM IST
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पतलीकूहल (कुल्लू)। वर्ष 2025 में ब्यास में आई बाढ़ से कुल्लू फलोत्पादक मंडल के बागवान भवन और पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला भवन को काफी नुकसान पहुंचा था। बाढ़ के कारण दोनों भवनों के आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। इससे भवनों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया था। स्थिति को देखते हुए कुल्लू फलोत्पादक मंडल ने अपने स्तर पर सुरक्षा कार्य करवाए हैं।
मंडल ने अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये खर्च कर दोनों भवनों और परिसर की सुरक्षा के लिए आरसीसी दीवार और वायर क्रेट का निर्माण करवाया है। इन कार्यों का उद्देश्य ब्यास के कटाव और बाढ़ से भवनों को होने वाले संभावित नुकसान को रोकना है। मंडल के प्रधान प्रेम शर्मा ने कहा कि बागवान भवन संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से मंडल की विभिन्न गतिविधियों और बागवान हित से जुड़े कार्यों का संचालन किया जाता है।
बाढ़ के बाद भवनों की सुरक्षा को लेकर मंडल ने गंभीरता से कदम उठाए और अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये की राशि खर्च कर सुरक्षा कार्य करवाए। प्रेम शर्मा ने कहा कि ब्यास के कटाव और भविष्य में संभावित प्राकृतिक आपदा से भवनों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों की जरूरत है। इस संबंध में मंडल की ओर से सरकार से भी सहयोग का आग्रह किया गया है। बागवान भवन और पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुरक्षित रखना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स ंवाद
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मंडल ने अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये खर्च कर दोनों भवनों और परिसर की सुरक्षा के लिए आरसीसी दीवार और वायर क्रेट का निर्माण करवाया है। इन कार्यों का उद्देश्य ब्यास के कटाव और बाढ़ से भवनों को होने वाले संभावित नुकसान को रोकना है। मंडल के प्रधान प्रेम शर्मा ने कहा कि बागवान भवन संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से मंडल की विभिन्न गतिविधियों और बागवान हित से जुड़े कार्यों का संचालन किया जाता है।
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बाढ़ के बाद भवनों की सुरक्षा को लेकर मंडल ने गंभीरता से कदम उठाए और अपने कोष से करीब 37 लाख रुपये की राशि खर्च कर सुरक्षा कार्य करवाए। प्रेम शर्मा ने कहा कि ब्यास के कटाव और भविष्य में संभावित प्राकृतिक आपदा से भवनों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों की जरूरत है। इस संबंध में मंडल की ओर से सरकार से भी सहयोग का आग्रह किया गया है। बागवान भवन और पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुरक्षित रखना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स ंवाद
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