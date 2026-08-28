Kullu News: लोरन संपर्क मार्ग की हालत खस्ता, लोग परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:35 PM IST
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कुल्लू। शहर के साथ लगते लोरन वार्ड को जाने वाले संपर्क मार्ग की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से कुछ दूरी पर स्थित इस संपर्क मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है।
सड़क खराब होने से वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस मार्ग से दो से तीन मोहल्लों के लोग आवाजाही करते हैं। ऐसे में सड़क की खराब हालत का सीधा असर स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि संपर्क मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है और समय के साथ स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए इसी मार्ग से आना-जाना पड़ता है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और राहगीरों के लिए भी पैदल चलना मुश्किल हो गया है।
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स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से मांग की है कि संपर्क मार्ग की दयनीय हालत को देखते हुए जल्द मरम्मत कार्य करवाया जाए, ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।
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सड़क खराब होने से वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस मार्ग से दो से तीन मोहल्लों के लोग आवाजाही करते हैं। ऐसे में सड़क की खराब हालत का सीधा असर स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ रहा है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि संपर्क मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है और समय के साथ स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए इसी मार्ग से आना-जाना पड़ता है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और राहगीरों के लिए भी पैदल चलना मुश्किल हो गया है।
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स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से मांग की है कि संपर्क मार्ग की दयनीय हालत को देखते हुए जल्द मरम्मत कार्य करवाया जाए, ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके।