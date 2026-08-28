Kullu News: खून का रिश्ता नहीं, फिर भी 18 साल से निभा रहीं बहन का फर्ज

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कल्पना ने बताया कि वह महज तीन वर्ष की उम्र से इस पेड़ को राखी बांध रही हैं। बचपन से ही पेड़-पौधों और प्रकृति के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। समय के साथ पेड़ के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उनके लिए यह महज एक पेड़ नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य और भाई के समान है। रक्षाबंधन पर पेड़ को राखी बांधने के साथ वह उसकी रक्षा और संरक्षण का संकल्प भी लेती हैं।पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बना चुकी कल्पना अब तक जिले के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, उत्तराखंड और लद्दाख सहित कई स्थानों पर 5,000 से अधिक पौधे रोप चुकी हैं। कल्पना मनाली के अलेउ की रहने वाली हैं और पर्यावरणविद् किशन लाल की बेटी हैं। पिता से मिले पर्यावरण संरक्षण के संस्कारों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। संवाद