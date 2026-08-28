Kullu News: बीआरओ और पुलिस जवानों को बांधी राखी, जताया सम्मान

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कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य दीपिका ठाकुर, यांगचेन आंगमो और राज्य अल्पसंख्यक सचिव रमेश फारका ने बीआरओ के मुख्य कार्यालय जिस्पा पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी। उन्होंने बीआरओ के जेई विक्रम राठौर समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।इसके बाद प्रतिनिधिमंडल दारचा पुलिस चेक पोस्ट पहुंचा और वहां तैनात पुलिस कर्मियों को भी रक्षासूत्र बांधा। इस दौरान दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में क्षेत्र की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की सराहना की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित पर्व नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सहयोग, सम्मान, सद्भाव और भाईचारे की भावना का भी प्रतीक है।