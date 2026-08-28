Kullu News: मंडियों में हर रोज पहुंच रहे सेब के डेढ़ लाख क्रेट

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कार्टन का दाम बढ़ने के कारण बागवान क्रेट में ही सेब बेच रहे हैं। क्रेट में सेब की गुणवत्ता आसानी से दिख जाती है। ऐसे में व्यापारियों को भी सुविधा हो रही है। सेब की पैकिंग का सामान महंगा हो गया है। पेटी और कार्टन के मूल्यों में खासी वृद्धि हुई है। क्रेट के प्रचलन से पैकिंग और दिल्ली की सब्जी मंडी आजादपुर तक सेब पहुंचाने का अतिरिक्त खर्चा बच रहा है। बागवान देवराज नेगी, प्रताप पठानिया, टिकम राम, कैलाश ठाकुर, अनूप भंडारी, सुरेश ने कहा कि क्रेट में सेब भराई करने में आसानी होती है। पैकिंग का खर्चा भी कम हो जाता हैं। जिले में अधिकतर बागवान सेब को क्रेट में ही सब्जी मंडियों को भेज रहे हैं।...बंदरोल सब्जी मंडी में 70 दुकानें आढ़तियों की हैं। रोजाना मंडी में करीब 75,000 सेब के क्रेट पहुंच रहे हैं। जिले की विभिन्न मंडियों में लगभग डेढ़ लाख क्रेट सेब पहुंच रहा है। बागवान प्रदेश के बाहर की मंडियों के बजाय स्थानीय मंडियों में सेब बेचने को तरजीह दे रहे हैं।-मोहन ठाकुर, बंदरोल सब्जी मंडी00000