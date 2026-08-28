Kullu News: सोलंग गांव पर मंडरा रहा खतरा, सरकार बेखबर

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स्थानीय निवासी राजा ठाकुर, चमन लाल, नानक चंद और गोविंद सिंह ने बताया कि जब से गांव के पास भूस्खलन हुआ है तब से लेकर ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रभावित स्थान पर सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बरसात में ज्यादा नुकसान न हुआ, इसके लिए ग्रामीणों ने भूस्खलन वाली जगह पर तिरपाल बिछा रखे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा दीवार, क्रेटवॉल या अन्य आवश्यक तकनीकी कार्य करवाने की जरूरत है। विज्ञापन

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एक साल से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बरसात में ग्रामीणों की चिंता बढ़ जाती है। भूस्खलन वाली पहाड़ी ढलानदार होने से दोबारा मलबा गिरने की आशंका बनी रहती है। प्रशासन को गांव की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

-सोभे राम, स्थानीय निवासी

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सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग को भूस्खलन प्रभावित स्थान का जल्द निरीक्षण करवाना चाहिए। गांव को किसी तरह का खतरा न हो इसके लिए स्थायी सुरक्षा का कार्य किया जाना चाहिए।

-रूप चंद, ग्रामीण

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प्रशासन का पक्ष स्थानीय निवासी राजा ठाकुर, चमन लाल, नानक चंद और गोविंद सिंह ने बताया कि जब से गांव के पास भूस्खलन हुआ है तब से लेकर ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रभावित स्थान पर सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बरसात में ज्यादा नुकसान न हुआ, इसके लिए ग्रामीणों ने भूस्खलन वाली जगह पर तिरपाल बिछा रखे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा दीवार, क्रेटवॉल या अन्य आवश्यक तकनीकी कार्य करवाने की जरूरत है।........एक साल से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बरसात में ग्रामीणों की चिंता बढ़ जाती है। भूस्खलन वाली पहाड़ी ढलानदार होने से दोबारा मलबा गिरने की आशंका बनी रहती है। प्रशासन को गांव की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए।-सोभे राम, स्थानीय निवासी.........सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग को भूस्खलन प्रभावित स्थान का जल्द निरीक्षण करवाना चाहिए। गांव को किसी तरह का खतरा न हो इसके लिए स्थायी सुरक्षा का कार्य किया जाना चाहिए।-रूप चंद, ग्रामीण............प्रशासन का पक्ष

सोलंगनाला (कुल्लू)। पर्यटकों की पहली पसंद सोलंगनाला के साथ सटे सोलंग गांव को बचाने के लिए सरकार ने एक साल से कोई प्रयास नहीं किए हैं। गांव को खतरा पैदा होने से गांववासी सहमे हुए हैं। साथ ही सरकार के प्रति भी रोष जता रहे हैं। गांव को भूस्खलन का खतरा सता रहा है। भूस्खलन के आसपास स्थित घरों के परिवार डर के साए में रातें गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक साल पहले मूसलाधार बारिश से सोलंग गांव के साथ वाली पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। इसके बाद से ही ग्रामीणों की चिंता लगातार बनी हुई है। तेज बारिश होने से मिट्टी और मलबा खिसकने से स्थिति गंभीर हो सकती है।