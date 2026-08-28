फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Manali's tourism business remained sluggish even on Raksha Bandhan.

Kullu News: रक्षाबंधन पर भी फीका रहा मनाली का पर्यटन कारोबार

Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Manali's tourism business remained sluggish even on Raksha Bandhan.
इन दिनों मनाली में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है।वोल्वो बस स्टैंड में पहुंचे पर्यटक।-सं
मनाली। रक्षाबंधन त्योहार पर मनाली में पर्यटन कारोबार को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। शुक्रवार को मालरोड समेत शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या काफी कम रही। आमतौर पर त्योहार और लंबे वीकेंड के दौरान पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मनाली में इस बार बाजार और पर्यटन स्थल अपेक्षाकृत खाली नजर आए।
विज्ञापन

ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार इन दिनों मनाली में रोजाना महज 200 से 300 पर्यटक वाहन ही पहुंच रहे हैं। अन्य राज्यों से आने वाली वोल्वो बसों की संख्या भी घटकर 40 से 50 प्रतिदिन रह गई है। पर्यटक वाहनों की कम आमद का सीधा असर होटल, रेस्तरां, टैक्सी, पर्यटन गतिविधियों और अन्य कारोबार पर पड़ रहा है।
विज्ञापन

रक्षाबंधन पर कारोबारियों को पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन गिने-चुने पर्यटक ही नजर आए। मालरोड, हिडिंबा मंदिर, क्लब हाउस और अन्य प्रमुख स्थलों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा पर्यटकों की संख्या कम रही। पर्यटन कारोबारी रोशन ठाकुर ने कहा कि इन दिनों मनाली का पर्यटन कारोबार काफी फीका चल रहा है। रक्षाबंधन त्योहार पर भी पर्यटकों की खास भीड़ नहीं जुटी। कारोबारी भूपेश ने कहा कि मनाली के अधिकतर होटल इन दिनों खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में मौसम अनुकूल रहने और पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed