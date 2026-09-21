Kullu News: बास्केटबाल, फुटबाल में कुल्लू बना विजेता

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ढालपुर खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के छात्र वर्ग की बास्केटबाल में कुल्लू ने पहला और हिडब ने दूसरा स्थान हासिल किया। फुटबाल में भी कुल्लू विजेता रहा, जबकि बजौरा दूसरे स्थान पर रहा। हैंडबाल में भुट्ठी ने पहला और कुल्लू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।छात्रा वर्ग में पहली बार आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में काईस ने पहला और कुल्लू ने दूसरा स्थान हासिल किया। हैंडबाल में पिपलाआगे ने प्रथम और कुल्लू ने द्वितीय स्थान पाया। वहीं, बास्केटबाल में रायसन ने पहला और कुल्लू ने दूसरा स्थान हासिल किया।प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एडीपीईपीओ संजीव चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों ने दो दिनों तक मेजर गेम्स में अपना कौशल दिखाया। उन्होंने कहा कि मेजबान कुल्लू के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा।