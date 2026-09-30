Kullu News: टनल रिसाव मामले की जांच अधूरी, आठ दिन बाद भी रिपोर्ट तैयार नहीं

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पंचायत की ओर से जांच कमेटी को सड़क बंद होने से हुए नुकसान का आकलन भेज दिया गया है। सड़क बंद होने से कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बागवानों को हुआ है। विज्ञापन

-टेक सिंह ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत रैला

पंचायत की ओर से रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी प्रबंधन की ओर से स्थानीय होम स्टे संचालकों, रिहायशी मकानों और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर आनाकानी की जा रही है। ग्रामीणों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करना जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन

-डाबे राम, प्रधान ग्राम पंचायत रैला-2

जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट में स्टेज-3 के प्रभारी की ओर से हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। जांच में शामिल सभी सदस्यों की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी।

-पंकज शर्मा, उपमंडलाधिकारी बंजार पंचायत की ओर से जांच कमेटी को सड़क बंद होने से हुए नुकसान का आकलन भेज दिया गया है। सड़क बंद होने से कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बागवानों को हुआ है।-टेक सिंह ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत रैलापंचायत की ओर से रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी प्रबंधन की ओर से स्थानीय होम स्टे संचालकों, रिहायशी मकानों और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर आनाकानी की जा रही है। ग्रामीणों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करना जरूरी है।-डाबे राम, प्रधान ग्राम पंचायत रैला-2जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट में स्टेज-3 के प्रभारी की ओर से हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। जांच में शामिल सभी सदस्यों की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी।-पंकज शर्मा, उपमंडलाधिकारी बंजार

सैंज (कुल्लू)। एनएचपीसी की टनल रिसाव के मामले में गठित जांच कमेटी आठ दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने पांच दिन तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था लेकिन 21 सितंबर को गठित कमेटी बुधवार को भी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। इस कारण सिउंड-रैला-कमटन मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए 11 दिन से बंद पड़ा है, जबकि प्रोजेक्ट का रिस्टोर कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है। दरअसल, प्रभावितों ने सड़क और परियोजना के रिस्टोर कार्य को शुरू करने के लिए प्रशासन और परियोजना प्रबंधन के समक्ष शर्त रखी है कि जब तक लिखित रूप में समझौता प्रति नहीं मिल जाती, तब तक यह कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसके चलते हालांकि प्रशासन, प्रभावित और परियोजना प्रबंधन के बीच बैठक भी हो चुकी है। इसमें क्षेत्रवासियों की मांगों पर सहमति भी बन चुकी है लेकिन जांच रिपोर्ट पूरी न होने के कारण उनके बीच समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में समझौता होने के बाद ही सड़क बहाली और परियोजना रिस्टोर का कार्य शुरू हो पाएगा। प्रशासन और प्रभावित इस जांच रिपोर्ट के इंतजार में हैं। अब क्षेत्र के लोग जांच कमेटी पर भी सवाल उठाने लगे हैं।