Kullu News: जापानी फल 140 रुपये किलो बिका, बागवानों के चेहरे खिले

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बागवानों ने बताया कि फसल की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद सीजन की शुरुआत में उन्हें कम दाम मिल रहे थे। अब जापानी फल की मांग बढ़ने से भाव में भी तेजी आई है। बागवानों के अनुसार जापानी फल का सीजन अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके बावजूद दाम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि देश की विभिन्न मंडियों में जापानी फल की अच्छी मांग बनी हुई है। संवाद

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कुल्लू। भुंतर सब्जी मंडी में जापानी फल के दामों में एक बार फिर उछाल आया है। रविवार को मंडी में जापानी फल 140 रुपये प्रति किलो बिका। दाम बढ़ने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे पहले जापानी फल के दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक चल रहे थे। बागवानों देवराज, उमेश कुमार, लखनपाल, राजेश, पंकज, मनोज और अशोक ने बताया कि जापानी फल के दामों में अब तेजी आई है। इससे बागवानों को राहत मिली है।