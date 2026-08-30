Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:11 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
आस्था-देवता गुग्गा जाहरपीर परिक्रमा के दौरान बैंची से मनाली की ओर अपराह्न 12:30 बजे से प्रस्थान करेंगे।
...
खेल-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में अंडर-14 आयु वर्ग की खेल स्पर्धा में फाइनल मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
...
क्रिकेट-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
...
परंपरा-उपमंडल बंजार के शरची गांव में देवता जमदग्नि ऋषि देव स्थल लांभरी से लौटकर देव परंपराओं का निर्वहन पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे।
काम की बात
परिवहन - हाईवे 305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
.......
स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
विज्ञापन
...
खेल-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में अंडर-14 आयु वर्ग की खेल स्पर्धा में फाइनल मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
...
क्रिकेट-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
...
परंपरा-उपमंडल बंजार के शरची गांव में देवता जमदग्नि ऋषि देव स्थल लांभरी से लौटकर देव परंपराओं का निर्वहन पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे।
काम की बात
परिवहन - हाईवे 305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
.......
स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।
विज्ञापन
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।