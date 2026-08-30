Kullu News: सिटी में आज

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...खेल-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में अंडर-14 आयु वर्ग की खेल स्पर्धा में फाइनल मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।...क्रिकेट-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।...परंपरा-उपमंडल बंजार के शरची गांव में देवता जमदग्नि ऋषि देव स्थल लांभरी से लौटकर देव परंपराओं का निर्वहन पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे।काम की बातपरिवहन - हाईवे 305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।.......स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।...ओपीडीओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेशमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिनहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।