फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Hindi Diwas to be celebrated at Devsadan on the 14th: Tobadan

देवसदन में 14 को मनाया जाएगा हिंदी दिवस : तोबदन

Fri, 11 Sep 2026 04:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 04:14 PM IST
विज्ञापन
Hindi Diwas to be celebrated at Devsadan on the 14th: Tobadan
कुल्लू। देवप्रस्थ साहित्य एवं कला संगम कुल्लू, जिला भाषा विभाग एवं हिमाचल कला, संस्कृति भाषा अकादमी शिमला संयुक्त रूप से देवसदन हिंदी दिवस मनाएंगे।
विज्ञापन

14 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम दो सत्रों में होगा। पहले सत्र में संगोष्ठी होगी, जबकि दूसरे सत्र में हिंदी कवि सम्मेलन किया जाएगा।देवप्रस्थ साहित्य एवं कला संगम कुल्लू के अध्यक्ष तोबदन ने बताया कि प्रथम सत्र में हिमाचल प्रदेश की समाज संरचना में देवी-देवताओं की भूमिका नामक विषय पर संगोष्ठी होगी। इसमें मुख्य शोधपत्र डॉ. सूरत ठाकुर पढ़ेंगे।

मुख्य वक्ता के रूप में नेरी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. चेतराम अपना उद्बोधन देंगे। उन्होंने बताया कि समाज को एक सूत्र में पिरोने और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में देवी-देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संगोष्ठी में देवी-देवताओं के प्रतिनिधि, शोधकर्ता एवं लेखक चर्चा में भाग लेंगे। दूसरे सत्र में हिंदी कवि सम्मेलन होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed