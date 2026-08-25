Kullu News: आईएसबीटी सरवरी में ई-बस चार्जर स्थापित

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ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद अब जल्द इसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग सफल रहने के बाद बसों की चार्जिंग शुरू कर दी जाएगी। इस ई-बस चार्जिंग स्टेशन के लिए एचआरटीसी ने विद्युत बोर्ड की मदद से पहले ट्रांसफार्मर स्थापित किया है और अब चार्जर स्थापित कर दिया गया है। विज्ञापन

इस संबंध में एचआरटीसी के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। कुल्लू के आईएसबीटी सरवरी में भी मंगलवार को 20 लाख रुपये की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सामान्य परिस्थितियों में एक बार चार्ज करने के बाद करीब 180 किलोमीटर तक चल सकती है। संवाद ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद अब जल्द इसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग सफल रहने के बाद बसों की चार्जिंग शुरू कर दी जाएगी। इस ई-बस चार्जिंग स्टेशन के लिए एचआरटीसी ने विद्युत बोर्ड की मदद से पहले ट्रांसफार्मर स्थापित किया है और अब चार्जर स्थापित कर दिया गया है।इस संबंध में एचआरटीसी के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। कुल्लू के आईएसबीटी सरवरी में भी मंगलवार को 20 लाख रुपये की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सामान्य परिस्थितियों में एक बार चार्ज करने के बाद करीब 180 किलोमीटर तक चल सकती है। संवाद

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कुल्लू। प्रदेश समेत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। अब इन बसों के लिए चार्जिंग ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) सरवरी मेें मंगलवार को ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। इसके लिए बाकायदा हैदराबाद से तकनीकी टीम कुल्लू आई है। टीम ने स्टेशन स्थापित कर दिया है।