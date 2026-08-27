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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Ban on Shrikhand Mahadev Yatra remains in force; DC denies permission to ITBP as well.

Kullu News: श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक बरकरार, आईटीबीपी को भी डीसी ने अनुमति देने से किया इन्कार

Thu, 27 Aug 2026 10:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:52 PM IST
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Ban on Shrikhand Mahadev Yatra remains in force; DC denies permission to ITBP as well.
रामपुर बुशहर। श्रीखंड महादेव यात्रा-2026 को लेकर प्रशासन ने फिलहाल किसी तरह की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। कुल्लू के उपायुक्त ने उन्नीसवीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यात्रा पहले ही सुरक्षा कारणों से रद्द की जा चुकी है और मौजूदा परिस्थितियों में यात्रा की अनुमति देना संभव नहीं है।
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दरअसल, आईटीबीपी ने श्री खंड महादेव शिखर अभियान के लिए कुल्लू प्रशासन से अनुमति मांगी थी। आईटीबीपी की ओर से यह अभियान 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलाया जाना था। प्रशासन की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 27 जून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी आदेश में श्रीखंड महादेव यात्रा-2026 को रद्द कर दिया गया था।
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संयुक्त निरीक्षण दल ने भीमद्वारी और पार्वती बाग के बीच के मार्ग को तीव्र ढलानों, अस्थिर, ढीली मिट्टी, संकरे, फिसलन वाले हिस्सों और कई नालों के कारण यात्रियों के लिए अत्यधिक खतरनाक बताया था। वैकल्पिक मार्ग की जांच में भी स्थिति सुरक्षित नहीं पाई गई। निरीक्षण रिपोर्ट में भूस्खलन, पत्थर गिरने, अचानक बाढ़ और जल बहाव बढ़ने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जताई गई है। भीमद्वारी और पार्वती बाग के बीच का क्षेत्र बढ़े हुए जल बहाव और मलबे की चपेट में आने के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र मानते हुए यात्रा मार्ग पर किसी तरह के अस्थायी ढांचे या सहारे की व्यवस्था को भी अपर्याप्त बताया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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