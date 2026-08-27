Kullu News: मास्टर्स इन थियेटर आर्ट्स में पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी

संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से अब विद्यार्थी मास्टर्स इन थियेटर आर्ट्स में पढ़ाई कर सकेंगे। राजकीय महाविद्यालय बंजार स्थित अध्ययन केंद्र (कोड-1148) में शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 के लिए नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र के सहायक समन्वयक प्रो. रामानंद ठाकुर ने बताया कि स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (एसओपीवीए) की ओर से संचालित मास्टर्स इन थियेटर आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि थियेटर और रंगमंच की दुनिया में कॅरिअर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक अवसर है, जिसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ थियेटर आर्ट्स या एक्टिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यह कोर्स न्यूनतम दो वर्ष और अधिकतम चार वर्ष की अवधि का है, जिसका वार्षिक शुल्क 8,500 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल पर जाकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। संवाद