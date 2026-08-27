Kullu News: रक्षाबंधन के लिए सजा मनाली बाजार

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बाजार में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। अलग-अलग डिजाइन और आकर्षक रंगों वाली राखियां ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। बच्चों के लिए डोरेमोन, गणेश और कार्टून करेक्टर वाली राखियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खरीदारी के लिए पहुंची महिलाओं ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर राखियों की अच्छी वैरायटी बाजार में देखने को मिल रही है। राखी विक्रेता कुबेर अवस्थी ने बताया कि राखियां खरीदने के लिए काफी संख्या में महिलाएं बाजार पहुंच रही हैं। दुकानदार राजेश ने बताया कि इस वर्ष भी राखियों का कारोबार अच्छा चल रहा है।इस बार मालरोड पर नहीं लगे राखी स्टॉलमालरोड पर राखी की दुकानें नहीं सजाई गई हैं। नगर परिषद मनाली ने मालरोड और मालरोड स्थित पार्क में राखी स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी है। राखी विक्रेताओं के लिए नगर परिषद की ओर से रामबाग में निर्धारित स्थान पर प्लाॅट उपलब्ध करवाए गए हैं। संवाद