Kullu News: परगाणू पंचायत कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटने पर विवाद

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प्रधान सेस राम आजाद ने बताया कि परगाणू पंचायत वर्ष 2022 में खोखण पंचायत से अलग होकर अस्तित्व में आई थी। पंचायत का अपना भवन नहीं होने के कारण वर्तमान में उसका कार्यालय खोखण पंचायत भवन में ही चल रहा है। आरोप है कि खोखण पंचायत प्रधान ने पहले बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कनेक्शन काटने का दबाव बनाया। जब बोर्ड कर्मचारियों ने कनेक्शन काटने से इन्कार किया तो प्रधान ने स्वयं बिजली कनेक्शन काट दिया।उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत प्रशासन से की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई न होने पर पंचायत के लोगों को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत रखनी पड़ी।......17 दिन से पंचायत का काम ठपप्रधान ने बताया कि बिजली कनेक्शन कटने के कारण बीते 17 दिनों से पंचायत का कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। पंचायत की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा बच्चों के बीपीएल प्रमाणपत्र समेत पंचायत से जुड़े अन्य जरूरी कार्य भी लंबित पड़े हैं। उन्होंने इसके लिए खोखण पंचायत प्रधान को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की।.....दोनों पक्षों को बुलायाकार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बुधवार को प्रशासन ने खोखण पंचायत के प्रधान को तलब किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पंचायत के बीच उपजे इस विवाद को कानूनी तरीके से निपटाया जाएगा। इसके लिए दोनों पक्षों को सामने बैठाकर समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा।000