Kullu News: जिया संगम पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु

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भुंतर के समीप ब्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में सुबह करीब चार बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मान्यता के अनुसार 20 भादो के दिन यहां देवी-देवता भी शाही स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की।गड़सा घाटी के शौठ निहारगड़ू स्थित पवित्र झरने में भी सैकड़ों लोगों ने स्नान किया। मणिकर्ण में भी पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मणिकर्ण स्थित राम मंदिर की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। यहां श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई।स्थानीय श्रद्धालु इंदीवर मेहता, विनय सूद, आलोक, विक्रम सिंह और प्रेम लाल ने बताया कि कुल्लू में 20 भादो का पर्व उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जिया संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और यहां देवी-देवताओं ने भी शाही स्नान किया। दो दिन पहले माता पार्वती चोंग ने भी शाही स्नान किया था। संवाद