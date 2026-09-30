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Kullu News: उद्योग योजना में सुविधाओं के बारे में बताया

Wed, 30 Sep 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:14 PM IST
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Details regarding the facilities were provided in the industrial plan.
हरिपुर (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने और गति लाने (आरएएमपी) के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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इसमें कॉलेज के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आयोजन आईटीआई मंडी की ओर से किया गया।
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इस दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को स्मार्ट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण, क्लस्टर विकास, हरित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पहल और विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संवाद
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