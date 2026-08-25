Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:28 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:28 AM IST
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बैठक
11 बजे-अपर बड़ोल स्थित सामुदायिक भवन में ज्ञान-विज्ञान समिति ब्लॉक धर्मशाला की बैठक आयोजित की जाएगी।
शिविर
10 बजे-स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत कंदराल में टीबी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
काउंसलिंग
10:30 बजे- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में डीएलएड की काउंसलिंग शुरू होगी।
प्रतियोगिता
10 बजे-डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में वेद सप्ताह के तहत वैदिक पोस्टर निर्माण और भाषण प्रतियोगिता होगी।
धार्मिक
कथा-शाहपुर के निजी पैलेस में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से। कथा व्यास साध्वी भाग्यश्री भारती प्रवचन करेंगी।
काम की बात
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल हरिपुर के अंतर्गत 11 केवी दरकाटा फीडर की तारों को बदलने के चलते दरकाटा, भाटी, गगेहड़, बिलपड़, संदलाहार, त्रिपल, गरेडू, ठठर, चेलियां, नाग मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल धर्मशाला नंबर-2 के तहत दाड़ी बाजार, गबली दाड़ी, लोअर बड़ोल, अपर बड़ोल, चिल्ड्रन पार्क दाड़ी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में 26 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन
11 बजे-अपर बड़ोल स्थित सामुदायिक भवन में ज्ञान-विज्ञान समिति ब्लॉक धर्मशाला की बैठक आयोजित की जाएगी।
शिविर
10 बजे-स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत कंदराल में टीबी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
काउंसलिंग
10:30 बजे- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में डीएलएड की काउंसलिंग शुरू होगी।
प्रतियोगिता
10 बजे-डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में वेद सप्ताह के तहत वैदिक पोस्टर निर्माण और भाषण प्रतियोगिता होगी।
धार्मिक
कथा-शाहपुर के निजी पैलेस में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से। कथा व्यास साध्वी भाग्यश्री भारती प्रवचन करेंगी।
काम की बात
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल हरिपुर के अंतर्गत 11 केवी दरकाटा फीडर की तारों को बदलने के चलते दरकाटा, भाटी, गगेहड़, बिलपड़, संदलाहार, त्रिपल, गरेडू, ठठर, चेलियां, नाग मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
बिजली बंद-विद्युत उपमंडल धर्मशाला नंबर-2 के तहत दाड़ी बाजार, गबली दाड़ी, लोअर बड़ोल, अपर बड़ोल, चिल्ड्रन पार्क दाड़ी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में 26 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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