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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Morning drinking water supply in Baijnath suspended for three days.

Kangra News: बैजनाथ में तीन दिन से सुबह की पेयजल आपूर्ति बंद

Wed, 02 Sep 2026 09:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 02 Sep 2026 09:48 PM IST
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Morning drinking water supply in Baijnath suspended for three days.
बैजनाथ (कांगड़ा)। बैजनाथ कस्बे में तीन-चार दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर-3 और बाजार से सटे क्षेत्रों में सुबह के समय होने वाली तीन घंटे की नियमित आपूर्ति पूरी तरह बंद पड़ी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दोपहर करीब दो बजे पानी छोड़ा जा रहा है। प्रेशर बेहद कम होने की वजह से कई घरों तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। बताया जा रहा है कि भट्टू पेयजल योजना में तकनीकी खराबी के चलते सुबह की आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों सुदर्शन, राकेश, सपना, शशि और रवि आदि ने विभाग से पूर्व की भांति सुबह के समय सुचारु जलापूर्ति की मांग की है। उधर, अधिशासी अभियंता अभिषेक ने कहा कि मामले की जांच कर दोनों समय पेयजल आपूर्ति शीघ्र बहाल करवा दी जाएगी। संवाद
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