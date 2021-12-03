Kangra News: दिल्ली में सीयू के कुलपति प्रो. बंसल की आत्मकथा ‘संस्कार से संकल्प’ विमोचित
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
धर्मशाला। सीयू के कुलपति प्रो. एसपी बंसल की आत्मकथा ‘संस्कार से संकल्प’ का नई दिल्ली के केशव कुंज, झंडेवालान में विमोचन हुआ। समारोह में लगभग 200 सेवारत व पूर्व कुलपतियों, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों और शिक्षाविदों ने भाग लेकर चरित्र निर्माण और शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर मंथन किया।
मुख्यातिथि इंद्रेश कुमार ने पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रो. बंसल की जीवन यात्रा संस्कारों से व्यक्तित्व निर्माण और संकल्प से राष्ट्र विकास की प्रेरक मिसाल है। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने शैक्षणिक नेतृत्व में धैर्य और विवेक को जरूरी बताया, जबकि मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रो. हरमोहेंद्र सिंह बेदी ने उनके मानवीय नेतृत्व की सराहना की। प्रो. बंसल ने कहा कि यह उपलब्धि परिवार, गुरुओं और सहकर्मियों के सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो
विज्ञापन
मुख्यातिथि इंद्रेश कुमार ने पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रो. बंसल की जीवन यात्रा संस्कारों से व्यक्तित्व निर्माण और संकल्प से राष्ट्र विकास की प्रेरक मिसाल है। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने शैक्षणिक नेतृत्व में धैर्य और विवेक को जरूरी बताया, जबकि मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रो. हरमोहेंद्र सिंह बेदी ने उनके मानवीय नेतृत्व की सराहना की। प्रो. बंसल ने कहा कि यह उपलब्धि परिवार, गुरुओं और सहकर्मियों के सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो
विज्ञापन