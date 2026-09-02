Kangra News: विद्यार्थियों ने नृत्य और गायन से बांधा समां

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी के वाणिज्य विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत टैलेंट हंट सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने नृत्य व गायन से समां बांधा। प्रतियोगिता में नैंसी, अवंतिका, रिया और निधि ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। निवेदिता ने मधुर गीत गाकर सराहना बटोरी। प्राचार्य डॉ. चंदन भारद्वाज ने प्रतिभागियों के उत्साह की प्रशंसा की। इस दौरान वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक शिखा धरवाल, डॉ. अनुपम बाहरी और डॉ. अनिल कुमार ने विद्यार्थियों को प्रतिभा निरंतर निखारने के लिए प्रेरित किया। संवाद