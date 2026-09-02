Kangra News: कॉलेज कैडर भर्ती में अवसर देने की मांग

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अभ्यर्थी शुभम राणा ने बताया कि कई युवाओं ने हाल ही में नेट उत्तीर्ण किया है लेकिन परिणाम घोषित होने के समय और भर्ती में निर्धारित पात्रता कटऑफ तिथि के फेर में वे सभी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करने के बावजूद आवेदन से वंचित हो रहे हैं।शुभम राणा, ईशा कौंडल, जाह्नवी ठाकुर, तरसेम, रमन ठाकुर, भूपिंद्र सिंह सहित अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नियमों के दायरे में रहते हुए कटऑफ तिथि में छूट दी जाए तथा आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए ताकि नव-उत्तीर्ण पात्र युवाओं को भर्ती में शामिल होने का एक विशेष अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग से पारदर्शिता व समान अवसर के सिद्धांत के तहत शीघ्र उचित निर्णय लेने की गुहार लगाई है। संवाद