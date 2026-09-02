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Kangra News: बीडीसी सदस्यों की शपथ में देरी पर उठाए सवाल

Wed, 02 Sep 2026 08:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 02 Sep 2026 08:48 PM IST
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Questions raised over the delay in the swearing-in of BDC members.
रैत (कांगड़ा)। रैत ब्लॉक में नवनिर्वाचित पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्यों के शपथ ग्रहण में हो रही देरी के मामले में भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन से निर्वाचित प्रतिनिधियों को शीघ्र शपथ दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 79 के तहत पंचायत समिति सदस्यों की शपथ और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन स्पष्ट करे कि क्या किसी राजनीतिक दबाव या स्वार्थ के चलते इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। यदि कोई कानूनी, प्रशासनिक अथवा तकनीकी अड़चन है, तो उसे भी जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि जनादेश से चुने गए प्रतिनिधियों को समय पर संवैधानिक दायित्व निभाने का अवसर मिलना चाहिए। संवाद
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