Kangra News: सुरेश रैना ने परिवार के साथ मैक्लोडगंज में की खरीदारी

धर्मशाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना रविवार देर शाम सपरिवार मैक्लोडगंज पहुंचे और सुहावने मौसम का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने परिजनों के साथ स्थानीय मंदिरों के दर्शन किए और बाजार में खरीदारी की। साथ ही उन्होंने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सुरेश रैना ने धर्मशाला को पसंदीदा पर्यटन स्थल बताते हुए कहा कि यहां का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है और वह यहां बार-बार आना पसंद करते हैं। संवाद

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