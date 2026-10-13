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Kangra News: सुरेश रैना ने परिवार के साथ मैक्लोडगंज में की खरीदारी

Tue, 13 Oct 2026 02:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 13 Oct 2026 02:06 AM IST
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Suresh Raina went shopping in McLeodganj with his family.
पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपने प्रशंसकों के साथ फोटो ख - फोटो : Archive
धर्मशाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना रविवार देर शाम सपरिवार मैक्लोडगंज पहुंचे और सुहावने मौसम का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने परिजनों के साथ स्थानीय मंदिरों के दर्शन किए और बाजार में खरीदारी की। साथ ही उन्होंने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सुरेश रैना ने धर्मशाला को पसंदीदा पर्यटन स्थल बताते हुए कहा कि यहां का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है और वह यहां बार-बार आना पसंद करते हैं। संवाद

पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपने प्रशंसकों के साथ फोटो ख

पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपने प्रशंसकों के साथ फोटो ख- फोटो : Archive

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